Генменеджер «Бакс» Джон Хорст: «У Гриффина пока просто не было возможности проявить себя»
Генеральный менеджер «Бакс» Джон Хорст считает, что опыт Эдриана Гриффина в качестве игрока и ассистента за последние два десятилетия в НБА делает его идеальным кандидатом на пост главного тренера.
Хорст процитировал комментарий слова своего помощника Милта Ньютона.
«Милт после нашей встречи с Эдрианом на протяжении всего обсуждения повторял: «Эдриан – главный тренер. Просто у него еще не было возможности проявить себя», – вспомнил Хорст.
Гриффин в предстоящем сезоне дебютирует в качестве главного тренера.
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