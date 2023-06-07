Генеральный менеджер «Бакс» Джон Хорст считает, что опыт Эдриана Гриффина в качестве игрока и ассистента за последние два десятилетия в НБА делает его идеальным кандидатом на пост главного тренера.

Хорст процитировал комментарий слова своего помощника Милта Ньютона.

«Милт после нашей встречи с Эдрианом на протяжении всего обсуждения повторял: «Эдриан – главный тренер. Просто у него еще не было возможности проявить себя», – вспомнил Хорст.

Гриффин в предстоящем сезоне дебютирует в качестве главного тренера.

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