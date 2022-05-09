Генменеджер «Бакс» – о 3-м матче: «Это был не самый качественный матч плей-офф, и судейство сыграло в этом роль»

Генеральный менеджер Джон Хорст раскритиковал судейство в третьем матче серии плей-офф с «Бостоном» (103:101, 2-1).

«Я говорю это искренне: я уважаю работу судей. В конце концов, это тяжелая работа, верно? Я не смог бы выполнять их работу. Вы не смогли бы выполнять их работу.

Судить тяжело, так же, как тяжело играть и тренировать. И я думаю, что все мы стараемся становиться лучше и совершенствоваться. Мы должны совершенствоваться. Это был не самый качественный баскетбольный матч плей-офф, и я считаю, что судейство сыграло в этом роль.

Посмотрите на цифры, это просто возмутительно. Наши игроки и игроки «Бостона» заслуживают того, чтобы лига обратила на это внимание и добилась некоторого улучшения.

Я понимаю, насколько тяжела работа судей и что всякое случается, но в конце концов, нам нужна честная игра. Я думаю, что статистика говорит сама за себя», – заявил Хорст.

В третьем матче серии игроки вставали на линию штрафных ровно в два раза чаще, чем игроки «Милуоки» (34-17).

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