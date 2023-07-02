«Портленд» подтвердил, что Лиллард требует обмена. Руководство ждет за него «компенсацию звездного уровня»

Теги возможные переходы Портленд НБА Дэмиан Лиллард Джо Кронин Баскетбол

Генеральный менеджер «Портленда» Джо Кронин подтвердил информацию о том, что ранее защитник команды Дэмиан Лиллард запросил обмен.

«Мы четко дали понять, что хотим видеть Дэйма здесь, но сегодня он нам объявил, что хочет уйти и предпочитает играть в другом месте. Что для нас не изменилось, так это то, что мы также стремимся побеждать и будем делать все для достижения этой цели», – цитирует Кронина ESPN.

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски добавляет, что у руководителей клубов, которые сегодня вели переговоры с Кронином, сложилось впечатление, будто «Портленд» планирует получить за игрока «компенсацию звездного уровня», а не ограничиваться сделкой с «Майами».

Лиллард объявил, что хотел бы перейти именно в «Хит».

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8 комментариев

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Дмитрий Белов
М-да, в Хитц всего два игрока его уровня:
Портланд: - выбирайте кого отдать за Лилларда !
Майами: - Херро !
Портланд: - да вы что... за звязду !
Майами: - Лады, уговорили, шлите с Лиллардом и Нуркича.
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SpankyBoy
Ну ждите :)
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kolyan#15
Зачем за Лилларда много предлагать ?
В чем логика ? Обменяют за мешок картошки
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Олег Иванов
А кто готов свою звезду отдать?Милуоки с Денвером??
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