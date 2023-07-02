«Портленд» подтвердил, что Лиллард требует обмена. Руководство ждет за него «компенсацию звездного уровня»
Генеральный менеджер «Портленда» Джо Кронин подтвердил информацию о том, что ранее защитник команды Дэмиан Лиллард запросил обмен.
«Мы четко дали понять, что хотим видеть Дэйма здесь, но сегодня он нам объявил, что хочет уйти и предпочитает играть в другом месте. Что для нас не изменилось, так это то, что мы также стремимся побеждать и будем делать все для достижения этой цели», – цитирует Кронина ESPN.
Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски добавляет, что у руководителей клубов, которые сегодня вели переговоры с Кронином, сложилось впечатление, будто «Портленд» планирует получить за игрока «компенсацию звездного уровня», а не ограничиваться сделкой с «Майами».
Лиллард объявил, что хотел бы перейти именно в «Хит».
Портланд: - выбирайте кого отдать за Лилларда !
Майами: - Херро !
Портланд: - да вы что... за звязду !
Майами: - Лады, уговорили, шлите с Лиллардом и Нуркича.
В чем логика ? Обменяют за мешок картошки