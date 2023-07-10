«Торонто» продолжает выслушивать предложения по Паскалю Сиакаму

Теги возможные переходы Торонто НБА Летняя лига НБА Паскаль Сиакам Баскетбол

Тяжелый форвард «Торонто» Паскаль Сиакам может сменить команду этим летом.

«Никто не хочет говорить о причинах отсутствия Сиакама на матчах Летней лиги, но можно предположить, что, поскольку «Рэпторс» даже не начали переговоры о продлении контракта, а Сиакам стал фигурировать в других переговорах – об обмене – он не очень-то стремится присутствовать в Вегасе. В конце концов, было бы неловко болеть на скамейке за перспективных игроков «Торонто», а на следующий день узнать, что тебя обменяли.

По данным источников в лиге, «Рэпторс» все еще выслушивают предложения других команд, пытаясь оценить рыночную стоимость своего ведущего бомбардира и, теоретически, будущего плеймейкера. «Атланта» остается в числе возможных вариантов, а «Индиана» также на слуху», – пишет канадское издание Sportsnet.

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