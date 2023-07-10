«Торонто» продолжает выслушивать предложения по Паскалю Сиакаму

Тяжелый форвард « » может сменить команду этим летом.

«Никто не хочет говорить о причинах отсутствия Сиакама на матчах Летней лиги, но можно предположить, что, поскольку «Рэпторс» даже не начали переговоры о продлении контракта, а Сиакам стал фигурировать в других переговорах – об обмене – он не очень-то стремится присутствовать в Вегасе. В конце концов, было бы неловко болеть на скамейке за перспективных игроков «Торонто», а на следующий день узнать, что тебя обменяли.

По данным источников в лиге, «Рэпторс» все еще выслушивают предложения других команд, пытаясь оценить рыночную стоимость своего ведущего бомбардира и, теоретически, будущего плеймейкера. «Атланта» остается в числе возможных вариантов, а «Индиана» также на слуху», – пишет канадское издание Sportsnet.

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