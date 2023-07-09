Стефен Карри о Крисе Поле в «Голден Стэйт»: «Немного сюрреалистично, но безумно рад»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Стефен Карри Баскетбол

Суперзвезда «Голден Стэйт» Стефен Карри признался, что очень рад появлению в команде опытного разыгрывающего Криса Пола.

«Я безумно рад, учитывая нашу историю. Мы соперничали с Крисом Полом на протяжении многих лет.

Он невероятно талантливый игрок, один из лучших разыгрывающих в истории. Он поднимал все команды, за которые играл. Мы уже выигрывали чемпионаты и хотим вернуться на прежний уровень. Приобретение такого парня, который знает, как руководить нападением, поможем нам.

Я понимаю, что все будут говорить о нашем возрасте и все такое, но это просто попытка собрать в одной команде несколько парней с высоким IQ, которые умеют играть в баскетбол. Я рад этой возможности. Немного сюрреалистично, зная обо всем, через что мы прошли, но так устроена лига, и мы максимально используем эту возможность», – сказал Карри.

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