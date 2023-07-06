Акилле Полонара подписал 2-летний контракт с «Виртусом»

Теги Жальгирис переходы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Италии Виртус Акилле Полонара Баскетбол

«Виртус» официально объявил о подписании двухлетнего контракта с тяжелым форвардом Акилле Полонарой (31 год, 203 см).

Итальянец начинал сезон-2022/23 в «Анадолу Эфесе», а в январе присоединился к «Жальгирису». В 35 матчах Евролиги Полонара набирал в среднем 3,9 очка и 3,4 подбора.

Показатели форварда в чемпионате Литвы составили 6,7 очка и 6,2 подбора в среднем за встречу.

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