Тель-авивский «Маккаби» договорился о подписании контракта с Тамиром Блаттом

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Тель-авивский «Маккаби» подпишет разыгрывающего Тамира Блатта (26 лет, 185 см).

Стороны договорились о заключении 3-летнего контракта. Обсуждение велось на протяжении нескольких месяцев.

Блатт с 2021 года выступал за «Альбу». Средние показатели в Евролиге-22/23 – 7,8 очка и 4,6 передачи за игру.

Тамир приходится сыном экс-главному тренеру сборной России и «Кливленда» Дэвиду Блатту.

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