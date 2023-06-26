Тель-авивский «Маккаби» договорился о подписании контракта с Тамиром Блаттом
Тель-авивский «Маккаби» подпишет разыгрывающего Тамира Блатта (26 лет, 185 см).
Стороны договорились о заключении 3-летнего контракта. Обсуждение велось на протяжении нескольких месяцев.
Блатт с 2021 года выступал за «Альбу». Средние показатели в Евролиге-22/23 – 7,8 очка и 4,6 передачи за игру.
Тамир приходится сыном экс-главному тренеру сборной России и «Кливленда» Дэвиду Блатту.
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