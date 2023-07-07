Костас Слукас интересен «Фенербахче» и «Партизану»

Греческий «Олимпиакос» официально расстался с разыгрывающим (33 года, 188 см).

Как сообщает Eurohoops, главными претендентами на Слукаса на данном этапе являются « » и « ».

Турецкий клуб уже сделал греческому баскетболисту предложение.

В прошедшем сезоне Евролиги Слукас набирал 11,0 очка, 2,1 подбора и 5,6 передачи в среднем за матч. «Олимпиакос» дошел до финала Евролиги, где уступил «Реалу».

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