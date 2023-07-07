Костас Слукас интересен «Фенербахче» и «Партизану»
Греческий «Олимпиакос» официально расстался с разыгрывающим Костасом Слукасом (33 года, 188 см).
Как сообщает Eurohoops, главными претендентами на Слукаса на данном этапе являются «Фенербахче» и «Партизан».
Турецкий клуб уже сделал греческому баскетболисту предложение.
В прошедшем сезоне Евролиги Слукас набирал 11,0 очка, 2,1 подбора и 5,6 передачи в среднем за матч. «Олимпиакос» дошел до финала Евролиги, где уступил «Реалу».
«Друзья приходят и уходят, но чемпионские баннеры – это навсегда». Правила жизни Кобе Брайанта
Комментарии