«Сербские тренеры первыми начали уделять внимание физической подготовке, силовым тренировкам». Дуэйн Кейси рассказал, как европейский баскетбол повлиял на НБА

Теги Turkish Airlines EuroLeague Желимир Обрадович Партизан НБА Дуэйн Кейси Баскетбол

Бывший главный тренер «Детройта» Дуэйн Кейси рассказал, как европейский баскетбол повлиял на игру НБА.

«Я бы сказал, что сербские тренеры первыми начали уделять внимание физической подготовке, силовым тренировкам, и сегодня каждая команда в НБА работает над этим.

Это началось в «Партизане». Они обращали внимание на измерение массы тела и процента жира в организме. Использовали различные виды тренировок. Это то, что я заметил в сербской тренерской культуре.

Я должен отметить тренера Обрадовича. Он настоящий победитель. Здесь, в «Партизане», или раньше, в «Фенербахче»: Желимир выигрывал трофеи на всех уровнях, так что снимаю перед ним шляпу», – сказал Кейси в интервью Basketball Sphere.

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4 комментария

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Agent Smith
Обычно в НБА смотрят на европейский баскетбол свысока. А тут...🏀
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Daishi
Может он о каких-то специальных методиках, но все равно интересно такое слышать. Всегда считал, что уж с чем-чем, а именно с физикой никаких проблем в НБА не было.)
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Сергей Орлов
Европейские тренеры на голову выше НБАшных.
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