«Сербские тренеры первыми начали уделять внимание физической подготовке, силовым тренировкам». Дуэйн Кейси рассказал, как европейский баскетбол повлиял на НБА

Бывший главный тренер «Детройта» рассказал, как европейский баскетбол повлиял на игру НБА.

«Я бы сказал, что сербские тренеры первыми начали уделять внимание физической подготовке, силовым тренировкам, и сегодня каждая команда в НБА работает над этим.

Это началось в «Партизане». Они обращали внимание на измерение массы тела и процента жира в организме. Использовали различные виды тренировок. Это то, что я заметил в сербской тренерской культуре.

Я должен отметить тренера . Он настоящий победитель. Здесь, в « », или раньше, в «Фенербахче»: Желимир выигрывал трофеи на всех уровнях, так что снимаю перед ним шляпу», – сказал Кейси в интервью Basketball Sphere.

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