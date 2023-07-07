Донта Холл подтвердил, что остается в «Монако»

Теги Мемфис Портленд Turkish Airlines EuroLeague Партизан чемпионат Франции Монако Донта Холл Баскетбол

Центровой «Монако» Донта Холл (25 лет, 206 см) подтвердил, что остается в команде.

Как сообщает Eurohoops, Холл уведомил все клубы, которые проявляли интерес, что продолжит играть за «Монако».

Ранее сообщалось, что представляющие НБА «Мемфис» и «Портленд» заинтересованы в услугах бигмена. В Европе Донта был интересен «Партизану».

В активе Холла выступления за «Детройт» и «Бруклин» и «Орландо». Летом 2021 года центровой перебрался в Европу и подписался с «Монако».

В минувшем сезоне американец набирал в среднем 7,5 очка и 5,5 подбора в 41 встрече Евролиги.

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