Стеф Карри: «Обмен наконец провели официально, поэтому просто хочу сказать Джордану Пулу, как я ценю эти 4 года, брат. Ты стал чемпионом»

Разыгрывающий « » обратился к Джордану Пулу и , которые этим летом сменили команды в результате обмена.

«Обмен наконец провели официально, поэтому просто хочу сказать , как я ценю эти 4 года, брат. Ты стал чемпионом. Вырос у всех на глазах: тяжелый первый год из-за травм, постоянные отправки в G-лигу во втором сезоне, но ты помог закончить нам его с результатом 15-5 в концовке; чемпионство на третий год. Не могу дождаться, чтобы увидеть, как ты прогрессируешь и дальше, видеть, как ты сияешь уже в другой обстановке.

Си-Пи, уже предвкушаю игру с тобой, брат. С нами на одной стороне все будет по-другому. Поехали!» – сказал Карри в видеосообщении.

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