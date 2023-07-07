Стеф Карри: «Обмен наконец провели официально, поэтому просто хочу сказать Джордану Пулу, как я ценю эти 4 года, брат. Ты стал чемпионом»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Вашингтон Стефен Карри Джордан Пул Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри обратился к Джордану Пулу и Крису Полу, которые этим летом сменили команды в результате обмена.

«Обмен наконец провели официально, поэтому просто хочу сказать Джордану Пулу, как я ценю эти 4 года, брат. Ты стал чемпионом. Вырос у всех на глазах: тяжелый первый год из-за травм, постоянные отправки в G-лигу во втором сезоне, но ты помог закончить нам его с результатом 15-5 в концовке; чемпионство на третий год. Не могу дождаться, чтобы увидеть, как ты прогрессируешь и дальше, видеть, как ты сияешь уже в другой обстановке.

Си-Пи, уже предвкушаю игру с тобой, брат. С нами на одной стороне все будет по-другому. Поехали!» – сказал Карри в видеосообщении.

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10 комментариев

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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Стеф дипломат прям)
+5
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Ричард Пэйпен
Перевожу: чухай ногу об дорогу, за гайку можешь даже не благодарить
+4
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whoisme
Ответ Ali Kurainov 2.0
Жаль, что все так закончилось. Пул должен был стать вторым Стефом
А Симонс Леброном
+2
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+2
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p
Так кто все таки брат, Пул или Пол
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Ali Kurainov 2.0
Жаль, что все так закончилось. Пул должен был стать вторым Стефом
0
0
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Challenger13
"Обмен наконец провели", "Не могу дождаться, чтобы увидеть как ты сияешь уже в другой обстановке". Интересные формулировки, учитывая как Стеф отвернулся и "ничего не увидел" после удара Грина по Пулу на той тренировке.
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leon01
Уже предвкушаю как Грин тебе втащит…. Брат
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Mikael Rikhard
брат братан братишка
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Ali Kurainov 2.0
Ответ whoisme
А Симонс Леброном
Симонс уже стал Леброном. Мусорные проценты с линии, мифические травмы, бездарная трешка, постоянный фокус с исчезновением в плове
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