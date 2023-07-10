«Филадельфия» повторила предложение «Юты» Полу Риду и сохранила игрока

Ограниченно свободный агент «Филадельфии» Пол Рид (24 года, 206 см) подписал предложение «Юты» на 3 года и 23 миллиона долларов.

Как сообщает ESPN, «Сиксерс» воспользовались правом повторить предложение и сохранить игрока.

Первый сезон предложенного контракта полностью гарантирован, два следующих сезона станут гарантированными на 15,7 млн долларов, если команда Рида выйдет в полуфинал конференции в сезоне-23/24.

« » после этого шага превышает порог налога на роскошь в размере 165 миллионов долларов, клуб будут платить дополнительные 14 миллионов. У Рида будет право вето на обмен в течение года, если он останется в «Сиксерс».

«Большой» в минувшем сезоне набирал за «Филадельфию» 3,7 очка и 4,6 подбора за 9,8 минуты на паркете в среднем за встречу.

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