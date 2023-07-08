Пол Рид подписал предложение «Юты» – 23 млн за 3 года

Теги возможные переходы Филадельфия НБА Юта Пол Рид Баскетбол

Ограниченно свободный агент «Филадельфии» Пол Рид (24 года, 206 см) подписал предложение «Юты» на 3 года и 23 миллиона долларов.

У «Сиксерс» есть 24 часа, чтобы повторить оффершит.

Первый сезон предложенного контракта полностью гарантирован, два следующих сезона станут гарантированными на 15,7 млн долларов, если команда Рида выйдет в полуфинал конференции в сезоне-2023/24.

Если «Сиксерс» повторят предложение, они превысят порог налога на роскошь в размере 165 миллионов долларов и будут платить дополнительные 14 миллионов. У Рида будет право вето на обмен в течение года, если он останется в «Сиксерс».

24-летний тяжелый форвард в минувшем сезоне набирал за «Филадельфию» 3,7 очка и 4,6 подбора за 9,8 минуты на паркете в среднем за встречу.

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3 комментария

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seabyryak
Красавцы Юта👍 Ждал от Нетс, чтобы они подобрали Филе и попробовали увести Рида(был икс фактор против нас). А тут такую свинью Мори подложили)) супер ход от Джаз.🤣
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Serge281
Браво, Эйндж!
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phivas
Если Харден и Рид уйдут, то не завидую Эмбиду.. Из толковых игроков останутся только Макси и Харрис. Но Тобайас уже явно на спаде, а за год контракта Хардена никто ничего существенного не даст.. Однозначно надо оставлять Рида и продлевать Бороду, если Мори не хочет столкнуться с запросом на обмен от Джоэля
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