Пол Рид подписал предложение «Юты» – 23 млн за 3 года

Ограниченно свободный агент «Филадельфии» Пол Рид (24 года, 206 см) подписал предложение «Юты» на 3 года и 23 миллиона долларов.

У «Сиксерс» есть 24 часа, чтобы повторить оффершит.

Первый сезон предложенного контракта полностью гарантирован, два следующих сезона станут гарантированными на 15,7 млн долларов, если команда выйдет в полуфинал конференции в сезоне-2023/24.

Если «Сиксерс» повторят предложение, они превысят порог налога на роскошь в размере 165 миллионов долларов и будут платить дополнительные 14 миллионов. У Рида будет право вето на обмен в течение года, если он останется в «Сиксерс».

24-летний тяжелый форвард в минувшем сезоне набирал за «Филадельфию» 3,7 очка и 4,6 подбора за 9,8 минуты на паркете в среднем за встречу.

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