«Юта» может предложить контракт Полу Риду

Теги возможные переходы Филадельфия НБА Юта Пол Рид Баскетбол

«Юта» может сделать контрактное предложение ограниченно свободному агенту Полу Риду (24 года, 206 см).

У «Филадельфии» будет возможность повторить предложение. Как сообщали инсайдеры, «Сиксерс» намерены сохранить в составе Рида, который выполнял роль запасного центрового в минувшем сезоне.

При этом «76-е» уже договорились о переходе Мо Бамбы и сохранят Монтреза Харрелла.

Рид в минувшем сезоне набирал 3,7 очка и 4,6 подбора за 9,8 минуты на паркете в среднем за встречу.

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