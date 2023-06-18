Летняя лига UBA. Сборная России U20 обыграла «5 LAKES»

В воскресенье, 18 июня, сборная России «до 20 лет» обыграла команду «5 LAKES» (92:83) в первом матче Летней лиги United Basketball Association.

Второй матч в рамках UBA юниоры проведут в следующее воскресенье, 25 июня, против БК «Московский», который сегодня со счетом 86:63 обыграл команду «РУНА-POWERCELL».

Летняя лига UBA

Россия U20 – 5 LAKES – 92:83 (26:14, 22:16, 23:18, 21:35)

Россия U20: Рыжов (17 + 10 подборов), Глазков (17 + 5 передач), Рудовский (12 + 7 подборов), Ширинкин (10), Щетинин (10), Ищенко (7), Зацепин (6 + 5 передач), Садиков (5), Кудрин (4 + 7 подборов), Егоров (2), Зайцев (2), Тюлюбаев (0).

5 LAKES: Карбусов (15 + 11 подборов), Касаткин (13 + 5 передач), Одиноков (13), Погонин (12 + 5 перехватов).