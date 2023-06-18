Андрей Кириленко: «Летняя лига UBA поможет восполнить дефицит игровой практики для российских игроков»

Теги молодежная сборная России РФБ Андрей Кириленко Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко посетил игру Сборной России U20 против «Five Lakes» в рамках первого тура Летней Лиги UBA, которая проходит в Москве.

«Очень важно летом иметь возможность играть в конкурентный баскетбол на высоком уровне, и при этом не быть зажатым теми рамками, которые есть в клубе в течении сезона. В Летней лиге НБА гораздо больше свободы, чем в регулярном сезоне и поэтому игроки могут себе показать. Правда в той лиге как раз очень жесткий баскетбол, и велик риск получить травму, мне больше нравится формат Drew League.

Летняя лига UBA вполне может заполнить эту нишу для российских игроков – почему нет? Уровень игроков высокий, организация на уровне, и нет такого большого давления, как профессиональных командах. Поэтому это отличный вариант на лето», – сказал Кириленко в интервью проекту «Взял Мяч».

Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном

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1 комментарий

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Дмитрий Белов
типа от этого они начнут быстрее бегать, выше прыгать и точнее бросать ? Сейчас система подготовки в нашем баскетболе настолько деградировала, что о нынешних игрунах лучше вообще забыть и адресно готовить юниоров - на уровне президента РФБ, с индивидуальным графиком подготовки и оплатой тренеров исключительно по факту по факту игры в основе команд ВТБЛ, а также полностью отменить любые призовые за командные результаты, а в профиле тренера вместо достижений указывать исключительно подготовленных им игроков.
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