Андрей Кириленко: «Летняя лига UBA поможет восполнить дефицит игровой практики для российских игроков»

Президент РФБ Андрей Кириленко посетил игру Сборной России U20 против «Five Lakes» в рамках первого тура Летней Лиги UBA, которая проходит в Москве.

«Очень важно летом иметь возможность играть в конкурентный баскетбол на высоком уровне, и при этом не быть зажатым теми рамками, которые есть в клубе в течении сезона. В Летней лиге НБА гораздо больше свободы, чем в регулярном сезоне и поэтому игроки могут себе показать. Правда в той лиге как раз очень жесткий баскетбол, и велик риск получить травму, мне больше нравится формат Drew League.

Летняя лига UBA вполне может заполнить эту нишу для российских игроков – почему нет? Уровень игроков высокий, организация на уровне, и нет такого большого давления, как профессиональных командах. Поэтому это отличный вариант на лето», – сказал Кириленко в интервью проекту «Взял Мяч».

Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном