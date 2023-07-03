Летняя лига UBA. Сборная России U20 проиграла команде «Руна-Powercell»

Теги результаты товарищеские матчи молодежная сборная России Баскетбол

В воскресенье, 2 июля, сборная России «до 20 лет» проиграла команде «Руна-Powercell» в третьем матче Летней лиги United Basketball Association.

Четвертый матч в рамках UBA сборная России U20 проведет в следующее воскресенье, 9 июля, против команды Take Shot White.

Летняя лига UBA

Россия U20 – «Руна-Powercell» – 87:88 (24:22, 16:24, 28:22, 19:20)

Россия U20: Рыжов (16+8 подборов), Глазков (16), Буринский (13), Тюлюбаев (10+4 перехвата), Щетинин (10), Садиков (8), Зацепин (4), Зайцев (4), Дулкай (4), Лавренов (2), Кудрин (0), Ищенко (0).

Руна-Powercell: Стойко (17+11 подборов), Пичкуров (15), Савин (14), Попов (13).

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2 комментария

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avcgloronalduMU
powercell это же спонсор? или такая приписка ?)
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Petir Beilisch
это чё за такая сборная?! проигрывает незнай кому?!
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