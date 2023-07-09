Джордан Пул не стал отвечать на вопрос про Дрэймонда Грина: «Мы сейчас в Вашингтоне»

Атакующий защитник « » не стал отвечать на вопрос об инциденте с (« »), который произошел прошлой осенью.

Обозреватель «Уорриорз» Энтони Слэйтер спросил: «В прошлом году было много разговоров про Дрэймонда и тот инцидент. Даже по окончании сезона они продолжили уверять, что этот эпизод повлиял на результаты команды. Какое воздействие, как ты считаешь, оказал тот удар на игру «Уорриорз» и ваши отношения с Дрэймондом?»

«Мы сейчас в Вашингтоне. Играем с Кузом, отличный дуэт. Я пришел сюда помогать новой команде, вести за собой новую группу парней. Это вызов, который мы готовы принять. Все настроены на результат и хотят сделать что-то особенное с этой организацией», – ответил Пул, улыбаясь.

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