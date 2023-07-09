Джордан Пул не стал отвечать на вопрос про Дрэймонда Грина: «Мы сейчас в Вашингтоне»

Теги Голден Стэйт НБА Вашингтон Дрэймонд Грин Джордан Пул Баскетбол

Атакующий защитник «Вашингтона» Джордан Пул не стал отвечать на вопрос об инциденте с Дрэймондом ГриномГолден Стэйт»), который произошел прошлой осенью.

Обозреватель «Уорриорз» Энтони Слэйтер спросил: «В прошлом году было много разговоров про Дрэймонда и тот инцидент. Даже по окончании сезона они продолжили уверять, что этот эпизод повлиял на результаты команды. Какое воздействие, как ты считаешь, оказал тот удар на игру «Уорриорз» и ваши отношения с Дрэймондом?»

«Мы сейчас в Вашингтоне. Играем с Кузом, отличный дуэт. Я пришел сюда помогать новой команде, вести за собой новую группу парней. Это вызов, который мы готовы принять. Все настроены на результат и хотят сделать что-то особенное с этой организацией», – ответил Пул, улыбаясь.

«Пришлось гуглить, кто такой Майкл Джордан». Дети «Его Воздушества» не стали великими, зато им есть что рассказать

Где же в НБА появятся новые команды? Вегас, Сиэтл и... Париж – среди вариантов

Вемби еще не сыграл за «Сперс», а уже 💣: его охранник попал по лицу Бритни Спирс (по ее версии)

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Budabuda
правильно мыслит. нет смысла думать об этой безумной (вырезано модератором, нецензурная брань, оскорбление)
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Скорняков
Так держать! Верю, что раскроется на новом месте
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
omega pepega
матч против гсв нужно ставить в рождество
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
copti_san
Какая-то странная перестройка у Вашиков конечно. Пиков нормальных не получили, поменяли одного Била на другого, только этот чуть помоложе, но тоже явно не тот человек, с которым в главной роли можно добиться чего-то серьёзного
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ann Tretiakova
Ответ copti_san
Какая-то странная перестройка у Вашиков конечно. Пиков нормальных не получили, поменяли одного Била на другого, только этот чуть помоложе, но тоже явно не тот человек, с которым в главной роли можно добиться чего-то серьёзного
а что серьезного может добиться Вашингтон ?? 80% клубов НБА существуют просто ради того что бы существовать ! можно подумать Билл был супер игроком ...мусорный скорер ..80% игроков НБА будучи на его месте будет делать так же, а может даже лучше )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий