Вице-президент США Камала Харрис поприветствовала Джордана Пула в Вашингтоне
Вице-президент США Камала Харрис опубликовала совместную фотографию с бывшим защитником «Голден Стэйт» Джорданом Пулом и поприветствовала игрока в Вашингтоне.
«Болельщики «Уорриорз» будут скучать по тебе, Джордан, но добро пожаловать в Вашингтон, округ Колумбия», – написала Харрис на своей странице в твиттере.
Пул перешел из «Голден Стэйт» в «Вашингтон» в результате обмена с участием 12-кратного участника Матча всех звезд Криса Пола.
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