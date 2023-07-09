Вице-президент США Камала Харрис поприветствовала Джордана Пула в Вашингтоне

Вице-президент США Камала Харрис опубликовала совместную фотографию с бывшим защитником «Голден Стэйт» и поприветствовала игрока в .

«Болельщики «Уорриорз» будут скучать по тебе, Джордан, но добро пожаловать в Вашингтон, округ Колумбия», – написала Харрис на своей странице в твиттере.

Пул перешел из «Голден Стэйт» в «Вашингтон» в результате обмена с участием 12-кратного участника Матча всех звезд Криса Пола.

Отвисшая челюсть, закатившиеся глаза – таким НБА запомнила будущего генменеджера «Голден Стэйт». По одному фото