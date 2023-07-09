Джордан Пул об обмене: «Я готовился к тому, что что-то произойдет»

Атакующий защитник « » признался, что был готов к обмену в другую команду этим летом.

«Уорриорз» выменяли разыгрывающего Криса Пола у «Уизардс».

«Поговорил с агентом в день драфта – сами знаете, сколько сделок там случается. Так что я, грубо говоря, готовился к тому, что что-то произойдет. В тот же день вечером и состоялся обмен», – сказал Пул в разговоре с прессой.

Пул провел неудачный плей-офф. Он набирал в среднем 10,3 очка, реализуя лишь 34,1% бросков с игры. В этот период защитник жаловался на недостаток игрового времени и изменение роли в нападении.

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