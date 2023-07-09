17-летний французский игрок погиб в баскетбольном лагере

Теги происшествия чемпионат Франции Баскетбол

17-летний французский баскетболист Исса Туре, выступавший за «Клермон» в юношеской лиге Elite U18, погиб в субботу в баскетбольном лагере на юге Франции.

Игрок утонул возле пляжа Кане-ан-Руссильон.

Об исчезновении подростка сообщили около 16:30 по местному времени, однако экстренное оповещение поступило только в 18:00. К месту происшествия были привлечены водолазы, пожарные, жандармы, вертолет и самолет морской разведки Falcon 50. Тело Туре было найдено водолазами около берега.

В прошедшем сезоне Туре набирал 10,1 очка в среднем за матч.

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2 комментария

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Костя Кот
жесть
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