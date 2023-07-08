«Баскония» судится с Лукой Вильдосой из-за перехода в «Црвену Звезду» без компенсации. Заседание состоится 27 октября

Теги происшествия Turkish Airlines EuroLeague Баскония Црвена Звезда MTS чемпионат Испании Лука Вильдоса Баскетбол

«Баскония» судится с разыгрывающим Лукой Вильдосой из-за перехода в «Црвену Звезду» без компенсации.

Когда Вильдоза перебрался из НБА в «Црвену Звезду» в октябре прошлого года, его бывший клуб в Европе «Баскония» сразу же отреагировал, заявив, что переход осуществлен с нарушением.

Испанский клуб подал в суд на игрока, требуя 2 миллиона евро.

В «Басконии» считают, что права на аргентинского игрока в Европе принадлежат им, так как это было согласовано с баскетболистом в рамках предыдущего контракта, подписанного до переезда в НБА. Клуб не возражал против его перехода в «Црвену Звезду», но заявляет, что за это необходимо было выплатить компенсацию.

Объявлено, что судебное заседание состоится 27 октября.

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