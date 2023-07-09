Рэй Маккаллум перешел в «Викторию Либертас»

Теги переходы чемпионат Италии Виктория Либертас Нантер Рэй Маккаллум Баскетбол

Итальянская «Виктория Либертас» объявила о подписании контракта с разыгрывающим Рэем Маккаллумом (32 года, 191 см).

Маккаллум был выбран во втором раунде драфта 2013 года и провел в НБА три сезона, выступая за «Сакраменто», «Сан-Антонио» и «Мемфис». В 2017-м американец отправился в Европу.

Прошлый сезон Маккаллум провел за французский «Нантер», набирая 10,5 очка, 2,4 подбора и 2,8 передачи в среднем за матч.

Впервые близнецы ушли в топ-5 драфта НБА. А как сложились судьбы других братьев?

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1 комментарий

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Tim Timson
слабовато чёт Геннадий сегодня)
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