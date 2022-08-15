Экс-игрок НБА Рэй Маккаллум продолжит карьеру в Польше

Варшавская «Легия» объявила о подписании контракта с разыгрывающим Рэем Макколлумом (31 год, 191 см).

Макколлум был выбран под общим 36-м номером на драфте НБА-2013 и провел в лиге три сезона, выступая за , и .

В прошлом сезоне американский баскетболист играл за немецкий «Гамбург». В семи матчах Еврокубка он набирал в среднем 10,6 очка и 3 передачи.

Зимой Макколлум сначала перешел в испанскую «Фуэнлабраду», а затем присоединился к французскому «Гравлин-Дюнкерку», в котором завершил сезон.

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