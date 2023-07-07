Фильм «Метеоры» о школьном этапе карьеры Леброна Джеймса стал самым просматривым оригинальным фильмом на Peacock в первый месяц релиза

Фильм «Метеоры» (англ. «Shooting stars»), который рассказывает зрителю о ранних этапах карьеры 4-кратного чемпиона НБА Леброна Джеймса, стал самым просматриваемым оригинальным фильмом на стриминговой платформе Peacock за первые четыре недели с момента релиза.

Картина стала доступна 2 июня, и каждую неделю он занимал первую строчку в рейтинге.

В настоящее время на Peacock транслируется девять оригинальных фильмов, включая «Вознеси хвалу», «Они/их», «Милая встреча» и «Больной».

«Shooting stars» является экранизацией одноименной книги, выпущенной в 2009 году Леброном Джеймсом в соавторстве с писателем Баззом Биссингером.

Сам Джеймс снялся в картине, роль Маленького Дрю исполнил звезда «Очень странных дел» Калеб Маклафлин.

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