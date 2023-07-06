«Олимпиакос» расстался с Костасом Слукасом

Греческий «Олимпиакос» официально расстался с разыгрывающим (33 года, 188 см).

Клуб принял решение после сегодняшней встречи с игроком. Сторонам не удалось согласовать условия нового контракта.

Слукас провел за «Олимпиакос» последние три сезона, а также выступал за него с 2008 по 2015 год, не считая сезон-2010/11, проведенный в «Арисе» в аренде.

В прошедшем сезоне Евролиги Слукас набирал 11,0 очка, 2,1 подбора и 5,6 передачи в среднем за матч. « » дошел до финала Евролиги, где уступил «Реалу».

33-летний разыгрывающий уже получил предложения от нескольких клубов Евролиги, в том числе от турецкого « ».

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