«Олимпиакос» расстался с Костасом Слукасом
Греческий «Олимпиакос» официально расстался с разыгрывающим Костасом Слукасом (33 года, 188 см).
Клуб принял решение после сегодняшней встречи с игроком. Сторонам не удалось согласовать условия нового контракта.
Слукас провел за «Олимпиакос» последние три сезона, а также выступал за него с 2008 по 2015 год, не считая сезон-2010/11, проведенный в «Арисе» в аренде.
В прошедшем сезоне Евролиги Слукас набирал 11,0 очка, 2,1 подбора и 5,6 передачи в среднем за матч. «Олимпиакос» дошел до финала Евролиги, где уступил «Реалу».
33-летний разыгрывающий уже получил предложения от нескольких клубов Евролиги, в том числе от турецкого «Фенербахче».
Катастрофа Ясикявичюса, разоблачение Майка Джеймса, шедевр Серхио Юля. Что останется после «Финала четырех» Евролиги
Комментарии