ЧЕ-2023. Девушки (U18). Финал. Словения встретится с Францией, Сербия поборется с Испанией за бронзовые медали
В воскресенье, 9 июля, в Турции состоятся решающий матчи чемпионата Европы среди девушек до 18 лет.
Словения встретится с Францией в финальном противостоянии турнира, Сербия с Испанией поборются за бронзовые медали.
Чемпионат Европы
Девушки (U18)
Конья, Турция
Плей-офф
За 3-е место
Сербия – Испания
9 июля. 19:00
Финал
Словения – Франция
9 июля. 21:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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