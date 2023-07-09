ЧЕ-2023. Девушки (U18). Финал. Словения встретится с Францией, Сербия поборется с Испанией за бронзовые медали

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В воскресенье, 9 июля, в Турции состоятся решающий матчи чемпионата Европы среди девушек до 18 лет.

Словения встретится с Францией в финальном противостоянии турнира, Сербия с Испанией поборются за бронзовые медали.

Чемпионат Европы

Девушки (U18)

Конья, Турция

Плей-офф

За 3-е место

Сербия – Испания

9 июля. 19:00

Финал

Словения – Франция

9 июля. 21:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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