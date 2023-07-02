ЧЕ-2023. Девушки (U18). Испания примет Сербию, Франция встретится с Турцией и другие матчи

В воскресенье, 2 июля, в Турции продолжится чемпионат Европы среди девушек до 18 лет.

Во второй игровой день Испания примет Сербию, Франция встретится с Турцией.

Чемпионат Европы

Девушки (U18)

Конья, Турция

Групповой этап

Группа A

Бельгия – Литва



2 июля. 14:00

Италия – Португалия



2 июля. 21:30

Положение команд: Португалия – 1-0, Италия – 1-0, Литва – 0-1, Бельгия – 0-1.

Группа B

Франция – Турция



2 июля. 19:00

Польша – Венгрия



2 июля. 19:00

Положение команд: Турция – 1-0, Франция – 1-0, Венгрия – 0-1, Польша – 0-1.

Группа C

Израиль – Латвия



2 июля. 14:00

Испания – Сербия



2 июля. 16:30

Положение команд: Испания – 1-0, Сербия – 1-0, Израиль – 0-1, Латвия – 0-1.

Группа D

Финляндия – Чехия



2 июля. 16:00

Германия – Словения



2 июля. 21:30

Положение команд: Словения – 1-0, Германия – 1-0, Чехия – 0-1, Финляндия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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