ЧЕ-2023. Девушки (U18). Испания примет Сербию, Франция встретится с Турцией и другие матчи
В воскресенье, 2 июля, в Турции продолжится чемпионат Европы среди девушек до 18 лет.
Во второй игровой день Испания примет Сербию, Франция встретится с Турцией.
Чемпионат Европы
Девушки (U18)
Конья, Турция
Групповой этап
Группа A
Бельгия – Литва
2 июля. 14:00
Италия – Португалия
2 июля. 21:30
Положение команд: Португалия – 1-0, Италия – 1-0, Литва – 0-1, Бельгия – 0-1.
Группа B
Франция – Турция
2 июля. 19:00
Польша – Венгрия
2 июля. 19:00
Положение команд: Турция – 1-0, Франция – 1-0, Венгрия – 0-1, Польша – 0-1.
Группа C
Израиль – Латвия
2 июля. 14:00
Испания – Сербия
2 июля. 16:30
Положение команд: Испания – 1-0, Сербия – 1-0, Израиль – 0-1, Латвия – 0-1.
Группа D
Финляндия – Чехия
2 июля. 16:00
Германия – Словения
2 июля. 21:30
Положение команд: Словения – 1-0, Германия – 1-0, Чехия – 0-1, Финляндия – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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