ЧЕ-2023. Юноши (U20). Сербия примет Испанию, Турция встретится с Бельгией и другие матчи
В воскресенье, 9 июля, на греческом Крите пройдут матчи группового этапа чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.
Во второй игровой день Сербия примет Испанию, Турция встретится с Бельгией.
Чемпионат Европы
Юноши (U20)
Крит, Греция
Групповой этап
Группа A
Турция – Бельгия
9 июля. 21:30
Италия – Израиль
9 июля. 16:00
Положение команд: Израиль – 1-0, Бельгия – 1-0, Италия – 0-1, Турция – 0-1.
Группа B
Сербия – Испания
9 июля. 21:00
Черногория – Эстония
9 июля. 13:30
Положение команд: Испания – 1-0, Сербия – 1-0, Эстония – 0-1, Черногория – 0-1.
Группа C
Греция – Литва
9 июля. 18:30
Хорватия – Польша
9 июля. 16:00
Положение команд: Литва – 1-0, Греция – 1-0, Польша – 0-1, Хорватия – 0-1.
Группа D
Словения – Франция
9 июля. 18:30
Германия – Исландия
9 июля. 13:30
Положение команд: Франция – 1-0, Исландия – 1-0, Словения – 0-1, Германия – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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