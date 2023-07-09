ЧЕ-2023. Юноши (U20). Сербия примет Испанию, Турция встретится с Бельгией и другие матчи

В воскресенье, 9 июля, на греческом Крите пройдут матчи группового этапа чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.

Во второй игровой день Сербия примет Испанию, Турция встретится с Бельгией.

Чемпионат Европы

Юноши (U20)

Крит, Греция

Групповой этап

Группа A

Турция – Бельгия



9 июля. 21:30

Италия – Израиль



9 июля. 16:00

Положение команд: Израиль – 1-0, Бельгия – 1-0, Италия – 0-1, Турция – 0-1.

Группа B

Сербия – Испания



9 июля. 21:00

Черногория – Эстония



9 июля. 13:30

Положение команд: Испания – 1-0, Сербия – 1-0, Эстония – 0-1, Черногория – 0-1.

Группа C

Греция – Литва



9 июля. 18:30

Хорватия – Польша



9 июля. 16:00

Положение команд: Литва – 1-0, Греция – 1-0, Польша – 0-1, Хорватия – 0-1.

Группа D

Словения – Франция



9 июля. 18:30

Германия – Исландия



9 июля. 13:30

Положение команд: Франция – 1-0, Исландия – 1-0, Словения – 0-1, Германия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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