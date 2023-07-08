ЧЕ-2023. Девушки (U18). 1/2 финала. Сербия – Словения, Испания сыграет с Францией

В субботу, 8 июля, в Турции пройдут матчи 1/2 финала чемпионата Европы среди девушек до 18 лет.

Сербия встретится со Словенией, Испания сыграет с Францией.

Чемпионат Европы

Девушки (U18)

Конья, Турция

Плей-офф

1/2 финала

Сербия – СЛОВЕНИЯ

8 июля. 19:00

Испания – Франция

8 июля. 21:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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