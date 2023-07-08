ЧЕ-2023. Девушки (U18). 1/2 финала. Сербия – Словения, Испания сыграет с Францией
В субботу, 8 июля, в Турции пройдут матчи 1/2 финала чемпионата Европы среди девушек до 18 лет.
Сербия встретится со Словенией, Испания сыграет с Францией.
Чемпионат Европы
Девушки (U18)
Конья, Турция
Плей-офф
1/2 финала
Сербия – СЛОВЕНИЯ
8 июля. 19:00
Испания – Франция
8 июля. 21:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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