ЧЕ-2023. Юноши (U20). Испания – Черногория, Франция встретится с Германией и другие матчи

В субботу, 8 июля, на греческом Крите пройдут матчи группового этапа чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.

В первый игровой день Испания сойдется с Черногорией, Франция встретится с Германией.

Чемпионат Европы

Юноши (U20)

Крит, Греция

Групповой этап

Группа A

Бельгия – Италия

8 июля. 18:30

Израиль – Турция

8 июля. 21:00

Положение команд: Бельгия – 0-0, Израиль – 0-0, Турция – 0-0, Италия – 0-0.

Группа B

Эстония – Сербия

8 июля. 13:30

Испания – Черногория

8 июля. 16:00

Положение команд: Эстония – 0-0, Испания – 0-0, Черногория – 0-0, Сербия – 0-0.

Группа C

Польша – Греция

8 июля. 18:30

8 июля. 21:00

Положение команд: Польша – 0-0, Литва – 0-0, Хорватия – 0-0, Греция – 0-0.

Группа D

Исландия – Словения

8 июля. 13:30

ФРАНЦИЯ – Германия

8 июля. 16:00

Положение команд: Исландия – 0-0, Франция – 0-0, Германия – 0-0, Словения – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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