ЧЕ-2023. Юноши (U20). Испания – Черногория, Франция встретится с Германией и другие матчи
В субботу, 8 июля, на греческом Крите пройдут матчи группового этапа чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.
В первый игровой день Испания сойдется с Черногорией, Франция встретится с Германией.
Чемпионат Европы
Юноши (U20)
Крит, Греция
Групповой этап
Группа A
Бельгия – Италия
8 июля. 18:30
Израиль – Турция
8 июля. 21:00
Положение команд: Бельгия – 0-0, Израиль – 0-0, Турция – 0-0, Италия – 0-0.
Группа B
Эстония – Сербия
8 июля. 13:30
Испания – Черногория
8 июля. 16:00
Положение команд: Эстония – 0-0, Испания – 0-0, Черногория – 0-0, Сербия – 0-0.
Группа C
Польша – Греция
8 июля. 18:30
Литва – Хорватия
8 июля. 21:00
Положение команд: Польша – 0-0, Литва – 0-0, Хорватия – 0-0, Греция – 0-0.
Группа D
Исландия – Словения
8 июля. 13:30
ФРАНЦИЯ – Германия
8 июля. 16:00
Положение команд: Исландия – 0-0, Франция – 0-0, Германия – 0-0, Словения – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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