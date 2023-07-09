Джон Уолл сегодня проведет закрытые тренировки с несколькими командами НБА в Вегасе

Пятикратный участник Матча всех звезд (2014-2018) проведет несколько закрытых индивидуальных тренировок с командами в Лас-Вегасе.

Об этом сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

Уолл принял участие в 74 матчах за последние 4 сезона. 32-летний разыгрывающий начинал сезон в составе « », набирая 11,4 очка и 5,2 передачи за игру. «Парусники» расстались с защитником в феврале в результате трехсторонней сделки, тремя днями позднее «Рокетс» отчислили баскетболиста.

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