Джон Уолл может продолжить карьеру в Австралии

Австралийский клуб «Саут Ист Мельбурн» рассматривает возможность подписания контракта с американским разыгрывающим (32 года, 191 см) на следующий сезон.

Уолл владеет миноритарным пакетом акций клуба, но правила лиги позволяют ему выступать за команду. Несколько лет назад бывший центровой НБА Эндрю Богут уже выступал за австралийскую команду, будучи ее совладельцем.

Генеральный директор клуба Томми Грир подтвердил информацию о Уолле, а также сообщил об интересе клуба к защитнику «Партизана» .

Уолл провел первую половину сезона-2022/23 за «Клипперс». В феврале «Клипперс» обменяли защитника в «Хьюстон», и после выкупа контракта Уолл оказался на рынке свободных агентов.

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