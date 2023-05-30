Джон Уолл может продолжить карьеру в Австралии

Теги возможные переходы НБА чемпионат Австралии Джон Уолл Данте Экзам Баскетбол

Австралийский клуб «Саут Ист Мельбурн» рассматривает возможность подписания контракта с американским разыгрывающим Джоном Уоллом (32 года, 191 см) на следующий сезон.

Уолл владеет миноритарным пакетом акций клуба, но правила лиги позволяют ему выступать за команду. Несколько лет назад бывший центровой НБА Эндрю Богут уже выступал за австралийскую команду, будучи ее совладельцем.

Генеральный директор клуба Томми Грир подтвердил информацию о Уолле, а также сообщил об интересе клуба к защитнику «Партизана» Данте Экзаму.

Уолл провел первую половину сезона-2022/23 за «Клипперс». В феврале «Клипперс» обменяли защитника в «Хьюстон», и после выкупа контракта Уолл оказался на рынке свободных агентов.

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4 комментария

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Kikir
Ждем комментарий Ступамэна про Тайвань
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Алексей Иванов
Че он совсем плох стал что не тянет уровень НБА ?
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Cubs-V
Один из лучших РЗ с защитой в совремненной НБА. Может даже лучший. Попади к Попу( в систему) не получи травму(ы) был бы угрозой для всего НБА. И быть ему суперзвездой.
Может, как и Дерон Уильямс. Такой же талант РЗ с обороной.
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gangstarr
Ответ Cubs-V
Один из лучших РЗ с защитой в совремненной НБА. Может даже лучший. Попади к Попу( в систему) не получи травму(ы) был бы угрозой для всего НБА. И быть ему суперзвездой. Может, как и Дерон Уильямс. Такой же талант РЗ с обороной.
Но к сожалению он попал в Вашингтон, в топ 5 худших мест для развития карьеры и раскрытия потенциала
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