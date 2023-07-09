Орландо Робинсон набрал 36 очков в матче Летней лиги НБА с «Бостоном»
Тяжелый форвард «Майами» Орландо Робинсон стал самым результативным игроком встречи Летней лиги против «Бостона» (99:88).
Робинсон набрал 36 очков, сделал 11 подборов, 4 результативные передачи и 2 блок-шота.
За 32:30 на паркете форвард реализовал 13 из 22 с игры и 7 из 8 с линии.
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