Орландо Робинсон набрал 36 очков в матче Летней лиги НБА с «Бостоном»

Теги Бостон Майами НБА видео Летняя лига НБА Орландо Робинсон Баскетбол

Тяжелый форвард «Майами» Орландо Робинсон стал самым результативным игроком встречи Летней лиги против «Бостона» (99:88).

Робинсон набрал 36 очков, сделал 11 подборов, 4 результативные передачи и 2 блок-шота.

За 32:30 на паркете форвард реализовал 13 из 22 с игры и 7 из 8 с линии.

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1 комментарий

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Liverpool-fan
Майами выращивает очередного топа за свои деньги?
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