Грегг Попович подписал контракт еще на 5 лет – на сумму больше 80 млн долларов

Главный тренер « » подписал новое соглашение с клубом. Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, договор заключен на пять лет, и в соответствие с его условиями специалист получит более 80 млн долларов.

Это новый максимум для тренеров лиги. Недавно «Детройт» подписал с Монти Уильямсом 6-летний контракт на 78,5 млн долларов.

Также утверждается, что Попович сможет получить деньги, если даже покинет пост главного тренера, так как в организации он совмещает тренерские обязанности с обязанностями президента по баскетбольным операциям.

Греггу Поповичу 74 года. Он является рекордсменом НБА по числу побед (1366) за карьеру.

Этим летом «Сперс» выбрали под первым номером драфта-2023 центрового Виктора Вембаньяму.