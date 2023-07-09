Грегг Попович подписал контракт еще на 5 лет – на сумму больше 80 млн долларов

Теги Сан-Антонио Грегг Попович НБА Баскетбол

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович подписал новое соглашение с клубом. Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, договор заключен на пять лет, и в соответствие с его условиями специалист получит более 80 млн долларов.

Это новый максимум для тренеров лиги. Недавно «Детройт» подписал с Монти Уильямсом 6-летний контракт на 78,5 млн долларов.

Также утверждается, что Попович сможет получить деньги, если даже покинет пост главного тренера, так как в организации он совмещает тренерские обязанности с обязанностями президента по баскетбольным операциям.

Греггу Поповичу 74 года. Он является рекордсменом НБА по числу побед (1366) за карьеру.

Этим летом «Сперс» выбрали под первым номером драфта-2023 центрового Виктора Вембаньяму.   

4 комментария

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mibX
Здоровья деду!
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