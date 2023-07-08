«Голден Стэйт» официально подписал новый контракт с Дрэймондом Грином

«Голден Стэйт» официально объявил о подписании нового контракта с форвардом (33 года, 198 см). Условия сделки не разглашаются.

По информации СМИ, стороны заключили четырехлетнее соглашение на 100 миллионов долларов с опцией игрока на последний год.

Грин был выбран под 35‑м номером на драфте 2012 года и выступает за «Уорриорз» на протяжении всей карьеры. Вместе с командой Грин четыре раза выиграл чемпионат НБА. В составе сборной США форвард стал двукратным олимпийским чемпионом.

В прошедшем сезоне 33-летний Грин набирал в среднем 8,5 очка, 7,2 подбора и 6,8 передачи за матч, реализуя 52,7% бросков с игры.

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