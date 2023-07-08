«Голден Стэйт» официально подписал новый контракт с Дрэймондом Грином

Теги переходы Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

«Голден Стэйт» официально объявил о подписании нового контракта с форвардом Дрэймондом Грином (33 года, 198 см). Условия сделки не разглашаются.

По информации СМИ, стороны заключили четырехлетнее соглашение на 100 миллионов долларов с опцией игрока на последний год.

Грин был выбран под 35‑м номером на драфте 2012 года и выступает за «Уорриорз» на протяжении всей карьеры. Вместе с командой Грин четыре раза выиграл чемпионат НБА. В составе сборной США форвард стал двукратным олимпийским чемпионом.

В прошедшем сезоне 33-летний Грин набирал в среднем 8,5 очка, 7,2 подбора и 6,8 передачи за матч, реализуя 52,7% бросков с игры.

Отвисшая челюсть, закатившиеся глаза – таким НБА запомнила будущего генменеджера «Голден Стэйт». По одному фото

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Горлов
Ответ k_terekhov
И чем же он выиграл лотерею? Один из лучших пасующих больших поколения, может защищаться на 1-5, лидер раздевалки
Пасы Клею с полуметра в лоб до сих пор в сердечке
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vadned
Нормальная сделка. Грин провел не лучший свой сезон, но все равно даже при просевших показателях он хорош в защите.
Из-за того что он играет в одном клубе всю карьеру и своего внешнего вида многие считают его чуть ли не стариком, но Дреймонд на два года младше Стефа и еще несколько сезонов вполне может тащить.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Howard Goldberg
красава, дома остаётся
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий