«Лейкерс» официально подписали Джексона Хэйса
«Лейкерс» официально объявили о подписании свободного агента Джексона Хэйса (23 года, 211 см).
По информации СМИ, стороны заключили двухлетний контракт с опцией игрока на второй год. Сумма контракта не сообщается.
Центровой провел первые четыре сезона карьеры за «Новый Орлеан». После истечения контракта «Пеликанс» не стали делать игроку квалификационное предложение на 7,7 миллиона долларов.
Хэйс, выбранный под общим восьмым номером на драфте 2019 года, в прошлом сезоне набирал в среднем 5,0 очка и 2,8 подбора в 47 матчах.
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