«Лейкерс» официально подписали Джексона Хэйса

« » официально объявили о подписании свободного агента (23 года, 211 см).

По информации СМИ, стороны заключили двухлетний контракт с опцией игрока на второй год. Сумма контракта не сообщается.

Центровой провел первые четыре сезона карьеры за « ». После истечения контракта «Пеликанс» не стали делать игроку квалификационное предложение на 7,7 миллиона долларов.

Хэйс, выбранный под общим восьмым номером на драфте 2019 года, в прошлом сезоне набирал в среднем 5,0 очка и 2,8 подбора в 47 матчах.

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