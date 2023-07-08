Ив Понc хочет вернуться в НБА

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague НБА чемпионат Франции LDLC АСВЕЛ Виллербан Ив Понc Баскетбол

Французский атакующий защитник Ив Понc (24 года, 198 см) близок к тому, что покинуть «Виллербан». Игрок попытается этим летом получить контракт в НБА.

В прошедшем сезоне Евролиги Понс провел 30 матчей, набирая в среднем 3,7 очка и 1,8 подбора. Показатели в чемпионате Франции – 5,7 очка и 2,5 подбора.

В сезоне-2021/22 француз выступал за «Мемфис», набирая в среднем 1,1 очка и 1,0 подбора за 6 минут на паркете.

После всех приключений с Бритни Спирс, бейсболом и метро Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол. Получилось… как-то вяло

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2 комментария

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King1719
С такой статистикой ему и в чемпионат Китая не пробиться
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Андрей Петров
дайте ему мильёон, он хочет
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