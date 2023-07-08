Ив Понc хочет вернуться в НБА
Французский атакующий защитник Ив Понc (24 года, 198 см) близок к тому, что покинуть «Виллербан». Игрок попытается этим летом получить контракт в НБА.
В прошедшем сезоне Евролиги Понс провел 30 матчей, набирая в среднем 3,7 очка и 1,8 подбора. Показатели в чемпионате Франции – 5,7 очка и 2,5 подбора.
В сезоне-2021/22 француз выступал за «Мемфис», набирая в среднем 1,1 очка и 1,0 подбора за 6 минут на паркете.
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