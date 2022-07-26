«Виллербан» подписал Ива Понса на 2 года

«Виллербан» объявил о подписании двухлетнего контракта с атакующим защитником Ивом Понсом (23 года, 198 см).

Понс не был выбран на драфте НБА-2021, после чего присоединился к . Он принял участие в 12 матчах за «Гризлис» в регулярном чемпионате.

Большую часть минувшего сезона французский баскетболист выступал в Лиге развития НБА. Там его показатели составили 9,4 очка и 5 подборов в среднем за матч.

является действующим чемпионом Франции и продолжит играть в в следующем сезоне.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича