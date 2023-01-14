Томас Уолкап и Ив Понс – авторы лучших моментов 19-го раунда Евролиги

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Евролига представила подборку лучших моментов 19-го раунда регулярного чемпионата.

Топ-10 возглавили Томас Уолкап («Олимпиакос») Ив Понс («Виллербан»).

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