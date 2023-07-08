Майк Конли в четвертый раз получил награду за спортивное поведение. Это рекорд НБА
Разыгрывающий «Миннесоты» Майкл Конли стал обладателем награды имени Джо Дюмарса – Sportsmanship Award-2022/23.
Данная ежегодная награда НБА вручается игроку, который лучше всего олицетворяет идеалы спортивного поведения на площадке и за ее пределами. В голосовании участвовали около 300 действующих игроков лиги.
35-летний Конли получил эту награду в четвертый раз в карьере, установив рекорд лиги. Ранее он выигрывал награду в составе «Мемфиса» в сезонах-2013/14, 2015/16 и 2018/19.
Конли стал первым игроком «Миннесоты», получившим эту награду.
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