Майк Конли в четвертый раз получил награду за спортивное поведение. Это рекорд НБА

Разыгрывающий «Миннесоты» Майкл Конли стал обладателем награды имени – Sportsmanship Award-2022/23.

Данная ежегодная награда НБА вручается игроку, который лучше всего олицетворяет идеалы спортивного поведения на площадке и за ее пределами. В голосовании участвовали около 300 действующих игроков лиги.

35-летний Конли получил эту награду в четвертый раз в карьере, установив рекорд лиги. Ранее он выигрывал награду в составе «Мемфиса» в сезонах-2013/14, 2015/16 и 2018/19.

Конли стал первым игроком «Миннесоты», получившим эту награду.

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