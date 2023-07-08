Эмил Райкович: «Даллас Мур был по-настоящему предан ЦСКА»
Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович отдал должное защитнику Далласу Муру, который покинул клуб по истечении срока контракта.
«Даллас отдавал всего себя нашей организации, был по-настоящему предан ЦСКА. Он очень помог создать хорошую «химию», помог команде своим бескорыстным отношением к делу, жертвовал собой на обеих половинах площадки.
Мы желаем ему удачи в будущем и будем болеть за Далласа, где бы он ни играл», – заявил Райкович.
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