Эмил Райкович: «Даллас Мур был по-настоящему предан ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович отдал должное защитнику , который покинул клуб по истечении срока контракта.

«Даллас отдавал всего себя нашей организации, был по-настоящему предан ЦСКА. Он очень помог создать хорошую «химию», помог команде своим бескорыстным отношением к делу, жертвовал собой на обеих половинах площадки.

Мы желаем ему удачи в будущем и будем болеть за Далласа, где бы он ни играл», – заявил Райкович.

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