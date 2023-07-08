Эмил Райкович: «Даллас Мур был по-настоящему предан ЦСКА»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Эмил Райкович Даллас Мур Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович отдал должное защитнику Далласу Муру, который покинул клуб по истечении срока контракта.

«Даллас отдавал всего себя нашей организации, был по-настоящему предан ЦСКА. Он очень помог создать хорошую «химию», помог команде своим бескорыстным отношением к делу, жертвовал собой на обеих половинах площадки.

Мы желаем ему удачи в будущем и будем болеть за Далласа, где бы он ни играл», – заявил Райкович.

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