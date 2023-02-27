Илона Корстин: «Попадание в высокое кольцо от Джермейна Лава – один из самых ярких моментов Матча звезд ВТБ»

Теги Илона Корстин видео Единая лига ВТБ Матч всех звезд Единой лиги ВТБ Джермэйн Лав Баскетбол

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высоко оценила новый формат игры, который был использован на Матче звезд-2023.

– Изменения правил по ходу встречи и дополнительные кольца – не слишком ли сложно для зрителей, которые не так часто ходят на баскетбол?

– На мой взгляд, ничего сложного не было. Кольца подразумевают, что в них надо бросать, где бы они ни висели. Да, попасть во второе кольцо, расположенное практически под сводами арены, было трудно, но это придало игре особый шарм. Точное попадание в высокое кольцо от Джермейна Лава лично для меня – один из самых ярких моментов МВЗ.

Что касается изменения правил, то это полностью ложилось в нашу концепцию. Люди быстро сориентировались, к тому же ведущие постоянно напоминали, по правилам какой эпохи сейчас проходит матч. Могу сказать, что и сами игроки позитивно восприняли такой игровой сценарий проведения МВЗ.

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