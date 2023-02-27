Илона Корстин: «Попадание в высокое кольцо от Джермейна Лава – один из самых ярких моментов Матча звезд ВТБ»

Генеральный директор лиги ВТБ Илона Корстин высоко оценила новый формат игры, который был использован на звезд-2023.

– Изменения правил по ходу встречи и дополнительные кольца – не слишком ли сложно для зрителей, которые не так часто ходят на баскетбол?

– На мой взгляд, ничего сложного не было. Кольца подразумевают, что в них надо бросать, где бы они ни висели. Да, попасть во второе кольцо, расположенное практически под сводами арены, было трудно, но это придало игре особый шарм. Точное попадание в высокое кольцо от Джермейна Лава лично для меня – один из самых ярких моментов МВЗ.

Что касается изменения правил, то это полностью ложилось в нашу концепцию. Люди быстро сориентировались, к тому же ведущие постоянно напоминали, по правилам какой эпохи сейчас проходит матч. Могу сказать, что и сами игроки позитивно восприняли такой игровой сценарий проведения МВЗ.

«Худшая игра в истории баскетбола». Матч звезд НБА – провал: рекордно низкие рейтинги, игру критикуют даже сами участники