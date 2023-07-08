МБА объявила об уходе из команды Никиты Ремизова

Теги переходы Единая лига ВТБ МБА Никита Ремизов Баскетбол

МБА официально объявила об уходе из команды легкого форварда Никиты Ремизова (22 года, 200 см).

Ремизов провел в составе МБА два года.

В сезоне-22/23 вместе с МБА Ремизов завоевал бронзовые медали Кубка России. Защитник стал участником конкурса по броскам сверху на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.

Средние показатели в 14 матчах Лиги ВТБ – 1,4 очка и 0,9 подбора за игру.

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