МБА объявила об уходе из команды Никиты Ремизова

МБА официально объявила об уходе из команды легкого форварда Никиты Ремизова (22 года, 200 см).

Ремизов провел в составе МБА два года.

В сезоне-22/23 вместе с МБА Ремизов завоевал бронзовые медали Кубка России. Защитник стал участником конкурса по броскам сверху на Матче всех звезд лиги ВТБ.

Средние показатели в 14 матчах Лиги ВТБ – 1,4 очка и 0,9 подбора за игру.

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