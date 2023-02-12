Терренс Росс планирует подписать контракт с «Финиксом»

Теги возможные переходы Орландо Финикс НБА Терренс Росс Баскетбол

Форвард Терренс Росс планирует подписать контракт с «Финиксом», когда станет свободным агентом после выкупа контракта с «Орландо», сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

Главным претендентом на подписание соглашения с 32-летним игроком был «Даллас». Но после того, как новый владелец «Санз» Мэтью Ишбия и главный тренер команды Монти Уилламс включились в борьбу за Росса, тот отдал предпочтение «Финиксу».

Росс провел семь сезонов за «Орландо». В нынешнем сезоне он набирал 8,0 очка, 2,0 подбора и 1,3 передачи в среднем за матч.

«Финикс» – чемпион? Что означает обмен Кевина Дюрэнта

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DaniRMadrid
Росс конкретно сдал в последние сезоны
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
emptinesspetr
Я же говорил, что он с контендером хочет подписаться. А тут Даллас, Даллас…
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий