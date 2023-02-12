Терренс Росс планирует подписать контракт с «Финиксом»

Форвард Терренс Росс планирует подписать контракт с « », когда станет свободным агентом после выкупа контракта с « », сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

Главным претендентом на подписание соглашения с 32-летним игроком был «Даллас». Но после того, как новый владелец «Санз» Мэтью Ишбия и главный тренер команды Монти Уилламс включились в борьбу за Росса, тот отдал предпочтение «Финиксу».

Росс провел семь сезонов за «Орландо». В нынешнем сезоне он набирал 8,0 очка, 2,0 подбора и 1,3 передачи в среднем за матч.

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