Тьяго Сплиттер войдет в штаб Име Удоки в «Хьюстоне»

Теги Хьюстон Бруклин Име Удока Тьяго Сплиттер НБА Баскетбол

Тьяго Сплиттер войдет в штаб главного тренера «Хьюстона»Име Удоки, передает журналист The Athletic Келли Айко.

27-пик драфта 2007 года, Сплиттер провел 7 сезонов в НБА.

В возрасте 33 лет завершив профессиональную карьеру, бразилец принял решение начать тренерскую. В 2018 году он присоединился к «Бруклину» в качестве скаута. Через полтора года стал специалистом по развитию игроков, но в прошлом месяце Сплиттер покинул организацию по собственному желанию.

В мае «Хьюстон» назначил Удоку новым главным тренером команды.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Помню его ещё молодым по Тау Керамике)
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