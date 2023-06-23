Тьяго Сплиттер войдет в штаб Име Удоки в «Хьюстоне»
Тьяго Сплиттер войдет в штаб главного тренера «Хьюстона»Име Удоки, передает журналист The Athletic Келли Айко.
27-пик драфта 2007 года, Сплиттер провел 7 сезонов в НБА.
В возрасте 33 лет завершив профессиональную карьеру, бразилец принял решение начать тренерскую. В 2018 году он присоединился к «Бруклину» в качестве скаута. Через полтора года стал специалистом по развитию игроков, но в прошлом месяце Сплиттер покинул организацию по собственному желанию.
В мае «Хьюстон» назначил Удоку новым главным тренером команды.
Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала
Его называли новым Дюрэнтом, а теперь могут не выбрать на драфте. Эмони Бэйтс испортил карьеру при помощи родителей
1 комментарий