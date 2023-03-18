«Портленд» не планирует увольнять Чонси Биллапса

Руководители « » не планируют увольнять с поста главного тренера, несмотря на неудачное выступление команды в регулярном чемпионате сезона-2022/23, сообщает журналист The Athletic Джейсон Куик.

«Идея увольнения Биллапса даже не приходила нам в голову», – приводятся слова высокопоставленного источника в «Блэйзерс».

«Портленд» занимает 13-е место в Западной конференции с 31 победой и 39 поражениями.

Перед вчерашним домашним матчем с «Бостоном» (112:126) Биллапс признался The Athletic, что спокоен по поводу своей должности.

«Я не волнуюсь по этому поводу, абсолютно. Мы обсуждаем этот вопрос с руководством, и это останется между нами», – сказал тренер.

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