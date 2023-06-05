«В тот день мне что-то подсыпали в кофе». Джей Уильямс объяснил, почему спрогнозировал сухое поражение «Хит»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс напомнил Джею Уильямсу о его неудачном прогнозе на финальную серию.

«Я думаю, что «Майами» проиграет всухую. Безмерно уважаю «Хит», но если Джимми Батлеру, Эрику Споэльстру и «Майами» удастся выиграть эту серию, я скажу, что Джимми Батлер – один из богоподобных людей в баскетболе», – сказал Уильямс на прошлой неделе.

Перкинс отреагировал: «Не ты ли говорил, что «Хит» проиграют всухую?»

Уильямс нашел, что ответить: «Да, это был я. И я ошибся. Ты знаешь, как это бывает: в тот день кто-то подсыпал мне что-то в кофе, понимаешь же».

«Майами» сегодня сравнял счет в серии с «Денвером» (111:108) – 1-1.

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