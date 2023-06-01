Джей Уильямс: «Я думаю, что «Майами» проиграет всухую»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Уильямс считает, что «Майами» проиграет « » со счетом 0-4 в финальной серии плей-офф.

«Я думаю, что «Майами» проиграет всухую.

Я безмерно уважаю «Хит», но если , и « » удастся выиграть эту серию, я скажу, что Джимми Батлер – один из богоподобных людей в баскетболе.

За всю историю плей-офф НБА я не видел игроков с таким характером, как у него. При все уважении к и Калебу Мартину — мне нравятся их истории, это невероятно — я не видел, чтобы один игрок таким образом вывел свою команду в финал НБА», – сказал Уильямс.

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