Джей Уильямс: «Я думаю, что «Майами» проиграет всухую»

Теги Денвер Майами НБА Эрик Споэльстра НБА плей-офф Джимми Батлер Джей Уильямс Гэйб Винсент Калеб Мартин Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Уильямс считает, что «Майами» проиграет «Денверу» со счетом 0-4 в финальной серии плей-офф.

«Я думаю, что «Майами» проиграет всухую.

Я безмерно уважаю «Хит», но если Джимми Батлеру, Эрику Споэльстру и «Майами» удастся выиграть эту серию, я скажу, что Джимми Батлер –  один из богоподобных людей в баскетболе.

За всю историю плей-офф НБА я не видел игроков с таким характером, как у него. При все уважении к Гэйбу Винсенту и Калебу Мартину — мне нравятся их истории, это невероятно — я не видел, чтобы один игрок таким образом вывел свою команду в финал НБА», – сказал Уильямс.

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8 комментариев

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Archer_Great
4-1 как ЛАЛ-Фила. Да и ситуации схожие и с составами, и с объективной силой команд. В любом случае, Хит уже сотворили историю, но если они выиграют перстни - то тут я с Уильямсом полностью согласен: Споэльтре и Батлеру надо будет ставить памятник прям на следующий день после финального матча, а всем игрокам Хит - пожизненный контракт с командой))
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Fazy10
честно говоря с Бакс и с Селтикс тоже все 1-4 думали
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Cosstigan
Бред такой пишут про составы, у Денвера просто прет сейчас, Джамал поймал свой ритм и Никола, остальных можно спокойно закрыть, Портер только трехи кидает , в защите нулевой, Гордон прибавил, но все равно ограничен, КСП кидает трехи стараеться подчищать, (Брюс Браун и Грин не поклонник их таланта) Джимбо может характером взять и ментально подавить лидеров Денвера, Винсент сейчас в полном порядке, Калеб никого не боиться, Лаури старина может выдать спектакль, Адебайо способен крови попить Йокичу засчет ног очень быстрых, и прессинга, Струс еще тот пахарь, Робинсон будет поливать если попрет, и жду Хирроу, если он сыграет в большей части матчей, то думаю Маяйми получат еще одну опцию , поэтому рано хоронить этих парней.
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Баранов Сергей
кто такой этот Джей Уильямс?
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Vostokto8
Где то я это уже слышал)))
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Кирилл Павлюченко
Майами перед каждой серией выдают лопаты, но пока "жив, Курилка!" Первая игра выглядит для Хитов безнадежной - в силу моральной и физической опустошенности - на фоне полноценного отдыха Денвера
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banderos
Ответ Баранов Сергей
кто такой этот Джей Уильямс?
Первое же предложение
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