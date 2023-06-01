Джей Уильямс: «Я думаю, что «Майами» проиграет всухую»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Уильямс считает, что «Майами» проиграет «Денверу» со счетом 0-4 в финальной серии плей-офф.
«Я думаю, что «Майами» проиграет всухую.
Я безмерно уважаю «Хит», но если Джимми Батлеру, Эрику Споэльстру и «Майами» удастся выиграть эту серию, я скажу, что Джимми Батлер – один из богоподобных людей в баскетболе.
За всю историю плей-офф НБА я не видел игроков с таким характером, как у него. При все уважении к Гэйбу Винсенту и Калебу Мартину — мне нравятся их истории, это невероятно — я не видел, чтобы один игрок таким образом вывел свою команду в финал НБА», – сказал Уильямс.
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