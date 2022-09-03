Луиджи Датоме: «Сыграть против Янниса – это честь»

Ветеран сборной Италии Луиджи Датоме перед матчем Евробаскета с Грецией отдал должное лидеру соперника .

«Как остановить Янниса? Мы будем пытаться сделать это разными способами, попробуем все. Адетокумбо – потрясающий баскетболист, сыграть против него – это честь. Попытаемся осложнить ему жизнь», – заявил Датоме.

Звездный форвард «Бакс» в пятницу набрал 27 очков, 11 подборов и 6 передач в победном матче против Хорватии.

Яннис годами проваливался вместе со сборной Греции. Станет ли этот Евробаскет исключением?