Луиджи Датоме: «Сыграть против Янниса – это честь»

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Ветеран сборной Италии Луиджи Датоме перед матчем Евробаскета с Грецией отдал должное лидеру соперника Яннису Адетокумбо.

«Как остановить Янниса? Мы будем пытаться сделать это разными способами, попробуем все. Адетокумбо – потрясающий баскетболист, сыграть против него – это честь. Попытаемся осложнить ему жизнь», – заявил Датоме.

Звездный форвард «Бакс» в пятницу набрал 27 очков, 11 подборов и 6 передач в победном матче против Хорватии.

Яннис годами проваливался вместе со сборной Греции. Станет ли этот Евробаскет исключением?

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